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٠٩‏/٠٤‏/٢٠٢٣، ٩:٣٧ م

البتروكيماويات الإيراني تسجل إيرادات سنوية بقيمة 26 مليار دولار

البتروكيماويات الإيراني تسجل إيرادات سنوية بقيمة 26 مليار دولار

أعلن المدير التنفيذي الشركة الوطنية الإيرانية للصناعات البتروكيماوية، تسجيل القطاع إيرادات بقيمة 26 مليار دولار على مدى السنة المالية المنتهية 20 مارس/آذار 2023.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أوضح المدير التنفيذي الشركة الوطنية الإيرانية للصناعات البتروكيماوية، مرتضى شاه ميرزائي في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، أن إنتاج قطاع البتروكيماويات سجل 69 مليون طن والإيرادات حققت 26 مليار دولار في السنة المذكورة.

وأضاف أن صادرات البتروكيماويات لامست 27 مليون طن بنحو 16 مليار دولار، حيث تم عرض 14 مليار دولار منها بمنصة " نيما "الإكترونية (المخصصة لعرض المصدرين حوالات العملة الاجنبية وبيعها على المستوردين).

وأكد شاه ميرزائي أن المبيعات المحلية للمنتجات البتروكيماوية قد بلغت 10 مليارات دولار.

/انتهى/

رمز الخبر 1932158

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