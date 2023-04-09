البتروكيماويات الإيراني تسجل إيرادات سنوية بقيمة 26 مليار دولار

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أوضح المدير التنفيذي الشركة الوطنية الإيرانية للصناعات البتروكيماوية، مرتضى شاه ميرزائي في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، أن إنتاج قطاع البتروكيماويات سجل 69 مليون طن والإيرادات حققت 26 مليار دولار في السنة المذكورة.

وأضاف أن صادرات البتروكيماويات لامست 27 مليون طن بنحو 16 مليار دولار، حيث تم عرض 14 مليار دولار منها بمنصة " نيما "الإكترونية (المخصصة لعرض المصدرين حوالات العملة الاجنبية وبيعها على المستوردين).

وأكد شاه ميرزائي أن المبيعات المحلية للمنتجات البتروكيماوية قد بلغت 10 مليارات دولار.

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