إيران وباكستان تؤكدان على ضرورة تعزيز التعاون العسكري والأمني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى إسلام أباد مع رئيس لجنة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الباكستانية، اليوم الثلاثاء، وناقش الجانبان من خلال هذا اللقاء آخر التطورات المتعلقة بالتعاون الثنائي بين إيران وباكستان.

وأكد السفير الإيراني في هذا اللقاء على استعداد إيران لتطوير التعاون الثنائي مع باكستان في المجالات العسكرية والدفاعية والأمنية والتعليمية.

وبدوره شدد اللواء شمشاد ميرزا على أهمية العلاقات الثنائية مع إيران، قائلا:"ان الجيش الباكستاني يولي أهمية كبيرة للعلاقات مع إيران الدولة الصديقة والجارة، وعازم على تطوير التعاون بين البلدين."

كما إلى الدور المهم لطهران وإسلام أباد في إرساء السلام والاستقرار الإقليميين وأعرب عن ارتياحه للتطورات الأخيرة في العلاقات بين إيران والسعودية.

وثمّن اللواء ساحر شمشاد ميرزا جهود السفير الإيراني في باكستان من أجل تحسين مستوى العلاقات الثنائية لا سيما النمو الملحوظ للعلاقات بين القوات المسلحة في البلدين الجارين خلال مهمته.

واعتبر الطرفان أن الوضع الأمني على الحدود المشتركة بين إيران وباكستان مُرْضٍ الى حد ما، وشددا على تفعيل الأسواق الحدودية لما فيها من أثر في المساعدة على تنمية المناطق الحدودية وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الجارين.

وقد حضر اللقاء الذي جاء في إطار لقاءات وداع السفير الايراني في ختام مهمته في باكستان، عدد من مسؤولي القيادة المشتركة للقوات المسلحة الباكستانية و الملحق العسكري الإيراني في باكستان العقيد" مصطفى قنبربور".

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