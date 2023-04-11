إيران تعلن استعدادها لإطلاق خط بحري مباشر مع السعودية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال حسين عباس نجاد: قبل الاتفاق بين إيران والسعودية، كانت المبادلات التجارية بين البلدين محدودة وتصل البضائع المصدرة من إيران إلى السعودية عبر الإمارات.

وأضاف: على الرغم من أن حجم التبادل التجاري بين البلدين وتبادل البضائع بين إيران والسعودية ليس كبيرا ولم يصل إلى عدد كبير، إلا أن طلب النشطاء الاقتصاديين لخفض تكاليف النقل والتبادل مع السعودية، إنشاء خط بحري مباشر مع هذا البلد.

وصرح المدير العام للموانئ والملاحة البحرية في هرمزجان: إن هيئة الموانئ والملاحة البحرية جاهزة لإطلاق خط بحري مباشر مع السعودية إذا كان هناك طلب وزيادة في حجم التجارة.

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