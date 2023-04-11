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١١‏/٠٤‏/٢٠٢٣، ١:٢٢ م

إيران تعلن استعدادها لإطلاق خط بحري مباشر مع السعودية

إيران تعلن استعدادها لإطلاق خط بحري مباشر مع السعودية

قال المدير العام لموانئ والملاحة البحرية لهرمزجان حسين عباس نجاد، نحن مستعدون لإطلاق خط بحري مباشر بين إيران والسعودية ولا توجد أي مشكلة في هذا الصدد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال حسين عباس نجاد: قبل الاتفاق بين إيران والسعودية، كانت المبادلات التجارية بين البلدين محدودة وتصل البضائع المصدرة من إيران إلى السعودية عبر الإمارات.

وأضاف: على الرغم من أن حجم التبادل التجاري بين البلدين وتبادل البضائع بين إيران والسعودية ليس كبيرا ولم يصل إلى عدد كبير، إلا أن طلب النشطاء الاقتصاديين لخفض تكاليف النقل والتبادل مع السعودية، إنشاء خط بحري مباشر مع هذا البلد.

وصرح المدير العام للموانئ والملاحة البحرية في هرمزجان: إن هيئة الموانئ والملاحة البحرية جاهزة لإطلاق خط بحري مباشر مع السعودية إذا كان هناك طلب وزيادة في حجم التجارة.

/انتهى/

رمز الخبر 1932198

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