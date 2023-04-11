رئيسي: عرّفوا قدرات وإمكانيات إيران لتطوير العلاقات والتعاون مع الدول

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعتبر حجة الإسلام سيد إبراهيم رئيسي، قبل ظهر اليوم (الثلاثاء)، خلال اجتماع مع سفراء الجمهورية الإسلامية الإيرانية الجدد لـ7 دول في العالم، أن الجهود المبذولة لتعزيز و تطوير العلاقات الاقتصادية والتبادلات التجارية وتعميق العلاقات السياسية وتقديم الخدمات للإيرانيين المقيمين في الخارج من أهم مهام السفراء الجدد, وطلب منهم تعريف القدرات والإمكانيات الفريدة للبلاد في مختلف مجالات الاقتصاد والعلوم والتكنولوجيا والصحة والعلاج والسياحة، مع التاكيد على المبادئ وقيم الثورة الإسلامية.

وتم تعيين علي رضا سالاريان سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في قبرص ورضا أميري مقدم سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى باكستان وحسين أكبري سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في سوريا ورضا عامري سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى دولة الإمارات، ورضا نظر أهاري، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى نيوزيلندا، وسيد مجيد تفرشي خامنه، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في البرتغال، وحسن عسكري سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في السنغال.

وفي هذا الاجتماع اكد السفراء الجدد على الجهود المبذولة لتطوير العلاقات والتعاون الشامل بين إيران والدول المذكورة وتحدثوا عن حالة العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية ودول بعثاتهم في مختلف المجالات.

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