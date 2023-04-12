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١٢‏/٠٤‏/٢٠٢٣، ١١:٥٨ ص

مدير السي أي ايه يعترف مجددا بعدم وجود أبعاد عسكرية في البرنامج النووي الايراني

مدير السي أي ايه يعترف مجددا بعدم وجود أبعاد عسكرية في البرنامج النووي الايراني

جدد مدير وكالة المخابرات المركزية الاميركية السي أي ايه "ويليام بيرنز" اعترافه بعدم وجود ابعاد عسكرية في البرنامج النووي الايراني.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان بيرنز الذي القى كلمة امام معهد بيكر الاميركي مساء الثلاثاء زعم بان البرنامج النووي الايراني هو من الهواجس المتزايدة لدى الولايات المتحدة لكنه اضاف " لكن تقييمنا في الاجهزة الاستخباراتية هو ان المسؤولين الايرانيين لم يقرروا بعد استئناف البرنامج العسكري الذي توقف في نهاية عام 2003 "، حسب زعمه.

ويأتي كلام بيرنز في وقت تؤكد فيه تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية ايضا عدم وجود انحراف في البرنامج النووي الايراني، وان الضجة المثارة غربيا حول هذا البرنامج هو مجرد افتعال ازمات لمواصلة الضغط على ايران لمنعها من التقدم العلمي ومنع دخول ايران الى نادي الكبار.

/انتهى/

رمز الخبر 1932226

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