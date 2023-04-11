أمير عبد اللهيان يلتقي سفير إيران الجديد لدى قبرص

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى علي رضا سالاريان ، السفير الجديد للجمهورية الإسلامية الإيرانية في قبرص ، اليوم (الثلاثاء) ، قبيل مغادرته متوجهاً إلى مقر مهام عمله بوزير الخارجية ، حسين أمير عبداللهيان، وقدم تقريراً عن آخر اوضاع العلاقات بين البلدين.

ودعا أمير عبداللهيان في هذا الاجتماع إلى تعزيز العلاقات الثنائية عبر توظيف الطاقات المتاحة على صعيد التعاون الاقتصادي والسياحي والعلمي والأكاديمي وأكد ضرورة الاهتمام الجاد بشؤون الرعايا الإيرانيين.

وشغل علي رضا سالاريان في السابق مسؤوليات إدارية كرئيس ممثلية وزارة الخارجية في محافظة أصفهان والقنصل العام لجمهورية إيران الإسلامية في غوانزو الصينية.

كما التقى سالاريان اليوم رئيس الجمهورية آية الله السيد إبراهيم رئيسي .