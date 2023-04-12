توافد نحو مليوني زائر إلی مرقد الإمام علی (ع) في ذكرى شهادته

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ذكر بيان للعتبة أن “قسم تكنولوجيا المعلومات في العتبة العلوية المقدسة كشف عن إحصائية أعداد الزائرين الوافدين إلى مرقد الإمام علي (عليه السلام) في ليلة ويوم إحياء شهادته الأليمة”.

وأشار إلى، أنه “تمَّ تسجيل أكثر من مليون و920 ألف زائر توافدوا إلى المرقد لغاية فجر اليوم الأربعاء”.

يذكر، أن العتبة العلوية المقدسة استنفرت جهود جميع خَدَمتها في مراسم الزيارة والتي انتهت بنجاح، بإسناد أكثر من 1000 متطوع، وتعاون مشترك مع الدوائر الأمنية والخدمية في مدينة النجف الأشرف.

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