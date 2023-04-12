  1. إيران
  2. الثقافة
١٢‏/٠٤‏/٢٠٢٣، ٢:٣٦ م

توافد نحو مليوني زائر إلی مرقد الإمام علی (ع) في ذكرى شهادته

توافد نحو مليوني زائر إلی مرقد الإمام علی (ع) في ذكرى شهادته

أعلنت العتبة العلوية المقدسة، اليوم الأربعاء، عن توافد نحو مليوني زائر في ذكرى شهادة الإمام علي (ع).

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ذكر بيان للعتبة أن “قسم تكنولوجيا المعلومات في العتبة العلوية المقدسة كشف عن إحصائية أعداد الزائرين الوافدين إلى مرقد الإمام علي (عليه السلام) في ليلة ويوم إحياء شهادته الأليمة”.

وأشار إلى، أنه “تمَّ تسجيل أكثر من مليون و920 ألف زائر توافدوا إلى المرقد لغاية فجر اليوم الأربعاء”.

يذكر، أن العتبة العلوية المقدسة استنفرت جهود جميع خَدَمتها في مراسم الزيارة والتي انتهت بنجاح، بإسناد أكثر من 1000 متطوع، وتعاون مشترك مع الدوائر الأمنية والخدمية في مدينة النجف الأشرف.

/انتهى/

رمز الخبر 1932230

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات