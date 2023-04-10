  1. إيران
  2. الثقافة
١٠‏/٠٤‏/٢٠٢٣، ٩:٢٩ م

عدسة مِهر؛

جانب من مراسم مبادرة "سَنُفطِرُ في القدس" بالعاصمة طهران

جانب من مراسم مبادرة "سَنُفطِرُ في القدس" بالعاصمة طهران

تنقل لكم عدسة مهر، جانب من مراسم الإفطار في ساحة فلسطين بالعاصمة طهران، والتي حملت عنوان "سنُفطِرُ في القدس".

تحميل 74 MB

رمز الخبر 1932175

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات