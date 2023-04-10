https://ar.mehrnews.com/news/1932175/ ١٠/٠٤/٢٠٢٣، ٩:٢٩ م رمز الخبر 1932175 إيران الثقافة إيران الثقافة ١٠/٠٤/٢٠٢٣، ٩:٢٩ م عدسة مِهر؛ جانب من مراسم مبادرة "سَنُفطِرُ في القدس" بالعاصمة طهران تنقل لكم عدسة مهر، جانب من مراسم الإفطار في ساحة فلسطين بالعاصمة طهران، والتي حملت عنوان "سنُفطِرُ في القدس". تحميل 74 MB رمز الخبر 1932175 کپی شد محتوى ذات صلة وليمة إفطار رمضانية تحت عنوان "سنفطر في القدس" في ساحة فلسطين بطهران/ صور سنصلي في القدس القضية الفلسطينية هي القضية الأولى في العالم الاسلامي سمات سنفطر في القدس فلسطين المحتلة الكيان الصهيوني
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