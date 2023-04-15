وصول الدفعة الثانية من الأسرى اليمنيين إلى مطار صنعاء

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها وصلت أمس الجمعة، أول طائرة تقل 120 أسيرا من حركة أنصار الله اليمنية إلى مطار صنعاء.

وقال رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى‏ في حكومة الإنقاذ الوطني اليمنية "عبدالقادر المرتضى"، إن جهود تبادل كافة يستمر السجناء.

بدوره، رحب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في اليمن ببدء عملية تبادل الأسرى واعتبر الاتفاق بارقة أمل لوضع الأزمة اليمنية على طريق الحل.

يذكر أنه مع تسريع مفاوضات السلام بين المبعوثين السعوديين وحكومة الإنقاذ الوطني اليمنية، بدأ الجانبان الإفراج عن مئات الأسرى وتبادلهم وهو ما يمكن أن يكون خطوة مهمة لبناء الثقة بين الطرفين.

وأعلنت الحكومة اليمنية في 20 مارس/آذار الماضي، الاتفاق مع جماعة أنصار الله على الإفراج عن 887 أسيرا ومختطفا من الجانبين، في ختام مشاورات عقدت في سويسرا بهذا الخصوص.