وصول 48 أسيرا محررا من أسرى القوات المسلحة اليمنية إلى صنعاء

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أوضح رئيس اللجنة الوطنية للأسرى عبدالقادر المرتضى أن الطائرة التي وصلت لمطار صنعاء تحمل 48 أسيرا محررا من القوات المسلحة.

وجرى استقبال رسمي وشعبي للأسرى المحررين تقدمهم قادة الدولة من أعضاء المجلس السياسي الأعلى وقيادات مدنية وعسكرية، فيما يتواجد المئات من أهالي وأسر وأقارب وأصدقاء الأسرى والمختطفين في مطار صنعاء في استقبال الأسرى.

ومن المرتقب أن تصل اليوم طائرتان تقلان أسرى ومختطفين ومعتقلين أقدمت مليشيات حزب الإصلاح على اعتقالهم من الطرقات ومن منازلهم في قراهم ومناطقهم.

ومن المتوقع وصول الطائرة الثانية في الساعة الواحدة ظهرا والطائرة الثالثة ستصل الساعة الثانية وفق جدولة الصليب الأحمر.

وانطلقت المرحلة الثالثة من عملية تبادل الأسرى، صباح اليوم الأحد، بين صنعاء ومارب، وهي المرحلة الأخيرة من العملية التي استمرت لثلاثة أيام على التوالي.

وستتضمن دفعة اليوم الافراج عن الأسيرة سميرة مارش، المختطفة في سجون عصابات حزب الإصلاح، كما ستتضمن الإفراج عن أسرة آل الأمير قرابة 13 فردا كان قد اعتقلهم العدو في عام 2018 وأغلبهم أحداث.

ووفقا للخطة فإن اليوم الثالث من عملية التبادل ستشمل 105 أسيرا ومختطفا في سجون مليشيات حزب الإصلاح.

وأمس السبت، ثاني أيام عملية التبادل وصلت 5 طائرات تباعا قادمة من السعودية والمخا المحتلة على متنها 350 من أسرى القوات المسلحة اليمنية منهم 250 أسيرا كانوا في السجون السعودية، وفي المقابل أفرجت صنعاء 15 عن أسرى السعودية ومرتزقة سودانيين،

ووصل، الجمعة الماضي، إلى مطار صنعاء "اليوم الأول في عملية تبادل الأسرى" 250 أسيرا من أسرى القوات المسلحة اليمنية، ضمن صفقة تبادل وقعت في سويسرا في، 20 من مارس الماضي، شملت 706 أسيرا ومعتقلا في سجون العدوان السعودي ومرتزقته.

وجرى استقبال رسمي وجماهيري في مطار صنعاء للأسرى المحررين تقدمهم أعضاء من المجلس السياسي الأعلى والوزراء ورئيس هيئة الأركان اللواء الركن محمد الغماري وكبار مسؤولي الدولة وقيادات عسكرية وسياسية.

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