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٠٨‏/٠٤‏/٢٠٢٣، ٩:٠٦ م

عبد السلام: مطالبنا وقف العدوان ورفع الحصار بشكل كامل وصرف المرتبات

عبد السلام: مطالبنا وقف العدوان ورفع الحصار بشكل كامل وصرف المرتبات

أكد رئيس الوفد الوطني محمد عبد السلام اليوم السبت، أن مطالب الشعب اليمني عادلة ومحقة وهي وقف العدوان ورفع الحصار بشكل كامل وتام وصرف مرتبات جميع الموظفين من استحقاقات إيرادات النفط والغاز.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قال رئيس الوفد الوطني نؤكد على موقفنا الثابت المتمسك بقضيتنا العادلة كما أكد عليها السيد القائد في أكثر من خطاب وموقف.
وأضاف أن وصوله مع الوفد العماني الشقيق العاصمة صنعاء هو استمرارا للجهود في إطار مسار مستمر لتحقيق السلام العادل.

وأوضح أن مطالب الوفد العادلة خروج القوات الأجنبية من اليمن والتعويضات وإعادة الإعمار، مضيفاً بقوله نأمل أن تتحقق هذه المطالب العادلة والتي هي في مجملها إنسانية.

وتابع القول "سنجري في هذه الجولة النقاشات مع القيادة ومتمسكون بهذه المطالب العادلة" مؤكداً العمل على متابعة ملف الأسرى حتى لا تقف أمامه العراقيل كما حصل مؤخرا وهناك وعود أن تتم العملية في الشهر الكريم.

وقال "لا تهمنا التسريبات وما يهمنا هو ما يتحقق على أرض الواقع ونترك الأمور للنهايات".

وكان قد وصول الوفد العماني برفقة رئيس الوفد الوطني محمد عبدالسلام إلى مطار صنعاء الدولي، لبحث آخر مستجدات المفاوضات الجارية في مسقط مع القيادة في صنعاء.

وأكد رئيس الوفد الوطني المفاوض في تغريدة له على تويتر، أمس الجمعة، مواصلة الجهود عبر المفاوضات لإنهاء العدوان ورفع الحصار، آملا في الله أن يتحقق ذلك وأن يُجبَر الضرر.

وأضاف عبدالسلام قائلا: "إن شاء الله تكلل الجهود باتفاق سلام يلبي مطالب شعبنا اليمني العزيز من صعدة إلى المهرة".

/انتهى/

رمز الخبر 1932117

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