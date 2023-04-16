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١٦‏/٠٤‏/٢٠٢٣، ٦:٥٤ م

سفير الفاتيكان في إيران يدعو المفكرين لزيارة روما لزيادة التفاعل بين الأديان

سفير الفاتيكان في إيران يدعو المفكرين لزيارة روما لزيادة التفاعل بين الأديان

قال سفير الفاتيكان في إيران: إن من سبل زيادة التفاعل بين الأديان سفر العلماء والمفكرين إلى الدول الأخرى ، ودعوة هؤلاء المفكرين إلى المراكز العلمية في روما ، وحضور مفكري الفاتيكان في المراكز العلمية بايران وبامكان ذلك ان يسهم في تقريب وجهات النظر من بعضها البعض.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه اضاف سفير الفاتيكان "أندجي يوزوفيتش" في لقاء مع آية الله علي رضا اعرافي مدير الحوزات العملية عقد في قاعة الاجتماعات بمبنى إدارة الحوزات العلمية في مدينة قم المقدسة انه يجب على المسلمين والمسيحيين العمل على نشر المحبة والعشق في عالمنا المعاصروهذا واجب الزعماء الدينيين.

وافاد بان للمسلمين والمسيحيين قيم مشتركة وعلينا أن نحاول تحقيق السلام من خلال هذه القيم.

وقال سفير الفاتيكان في إيران: لقد اجتمعت مع البابا قبل زيارتي لإيران ، وأشار إلى أهمية لقائه مع آية الله السيستاني وأكد على الحوار بين المفكرين الشيعة والكاثوليك.

وقال ان من هذه الطرق سفر العلماء والمفكرين ، ودعوة هؤلاء المفكرين إلى المراكز العلمية في روما ، وبالمقابل دعوة مفكري الفاتيكان إلى المراكز العلمية في إيران وبامكان ذلك ان يسهم في تقريب وجهات النظر من بعضها البعض.

/انتهى/

رمز الخبر 1932371

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