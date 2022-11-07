ممثلي القوات المسلحة لـ35 دولة يزورون جامعة الدفاع الوطني بطهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه زار ممثلين القوات المسلحة لـ 35 دولة الذين يقيمون في طهران بزيارة المراكز العلمية والبحثية بجامعة الدفاع الوطني صباح اليوم بطهران.

وعقد صباح اليوم الاجتماع التنسيقي لهندسة النظام العالمي الجديد، واعتبر اللواء إسماعيل أحمدي مقدم، قائد الجامعة العليا للدفاع الوطني، خلال الاجتماع: ان هذا الاجتماع فرصة ثمينة لممثلي القوات المسلحة من الدول الصديقة والمتحالفة، للتعرف على جامعة الدفاع الوطني العليا وايضا أساس توسيع الاتصالات العلمية والتكنولوجية.

واعتبر أحمدي مقدم الهدف الآخر من هذا الاجتماع تهيئة الظروف لعقد لقاء دولي في مجال دراسة هندسة النظام العالمي الحديث وقال: إن الظروف الحالية للعالم والأحداث المختلفة تتطلب تحقيقات علمية وأكاديمية مفصلة.

وتابع القول في إشارة إلى الحرب بين أوكرانيا وروسيا وتأثيرها على العالم، لقد أثرت الحرب في أوكرانيا على جميع الأبعاد الاقتصادية والسياسية والثقافية وحتى إمدادات الغذاء والطاقة في العالم وخلقت العديد من التحديات لمختلف البلدان. لقد تأثرت العديد من الدول بهذه الحوادث، وتتطلب هذه الحوادث مثل هذه التحقيقات العلمية والأكاديمية المفصلة بحيث يمكن بمزيد من التعاون منع تكرار هذه الحوادث.

وأضاف قائد جامعة الدفاع الوطني العليا: "التطورات العالمية تدل على أن النظام العالمي يتغير ويتشكيل نظام عالمي جديد، الأمر الذي يتطلب مراكز علمية وأكاديمية لشرح هذه التطورات والنظام العالمي الجديد".

واعتبر اللواء أحمدي مقدم مفهوم النظام العالمي الجديد كأحد أهداف المراكز العلمية والأكاديمية وقال: بناءً على ذلك، سيعقد مؤتمر بحثي حول تغيير هندسة النظام العالمي الجديد في طهران لمدة يومين في مايو للعام المقبل.

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