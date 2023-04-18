بالصور... اقامة معرض ايراني للقرآن الكريم في برلمان باكستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان معرض مخطوطات القرآن الكريم اقيم بالتزامن مع آخر أيام شهر رمضان المبارك وعشية عيد الفطر، بحضور رئيس المجلس الوطني الباكستاني، راجا برويز اشرف، وزير التجارة ورئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الباكستانية الإيرانية في المجلس، نويد قمر، سفير إيران لدى باكستان، سيد محمد علي حسيني، والمستشار الثقافي للسفارة الإيرانية، إحسان خزاعي.

وسيستمر هذا الحدث القرآني في شهر رمضان المبارك لمدة يومين ويتفقد عنه نواب المجلس الوطني ومجلس الشيوخ الباكستاني والوزراء والمسؤولين الحكوميين الباكستانيين وسفراء الدول الإسلامية في إسلام أباد والمهتمين بالثقافة والمصنفات القرآنية وغيرهم.

وحضر حفل افتتاح هذا المعرض عدد من ممثلي المجلس الوطني ومجلس الشيوخ ووزراء حكومة باكستان وعدد من سفراء الدول الإسلامية المقيمين في إسلام أباد وشخصيات علمية وأكاديمية. كما حضر الحفل عدد كبير من الصحفيين وممثلي القنوات الإخبارية الباكستانية.

وفي حديثه في حفل الافتتاح، أعرب رئيس البرلمان الباكستاني عن تقديره لمبادرة السفارة الإيرانية وجهود المستشارية الثقافية للسفارة الإيرانية في إقامة هذا الممعرض القرآن، قائلا: "إن الفرصة متاحة أمام الشعب الباكستاني لخدمة الإسلام. واليوم نحن وإخواننا الإيرانيين نتمع بإمكانية مشاهدة النسخ المباركة من القرآن الكريم والفنون الإسلامية الرائعة".

وأضاف: "ان وجود مخطوطات قرآنية عمرها 850 سنة في هذا المعرض يدل على حب لا حدود له واهتمام أتباع الدين الإسلامي بمفاهيم وتعاليم القرآن الكريم".

كما ثمن السفير الايراني، التعاون الفعال من جانب البرلمان الباكستاني، بما في ذلك رئيس البرلمان، في إقامة أروع معرض قرآني، وقال: "إن رسالة هذه النسخ الثمينة تعكس الحب والاهتمام العميق والدائم من مصممي هذه الأعمال التاريخية والفريدة لللقرآن الكريم".

وأضاف: "كلنا كمسلمين نسعى جاهدين لإبراز دور القرآن وكتاب الهدى والبشارة هذا في حياتنا، وإقامة هذا المعرض في رمضان، تأتي في هذا الإطار".

تشمل الأعمال المعروضة في هذا المعرض على 200 مخطوطة أصلية من القرآن الكريم، بعضها كتب بالترجمة الفارسية ويعود تاريخها إلى أكثر من 800 عام بخط النستعليق والثلث والنسخ الجميل، وبعضها مزين ومذهّب بماء ذهبي وألوان وأنماط أخرى من الزهور والشجيرات ، وبعضها أيضًا به تفسير وترجمة فارسية.

كما تم عرض عدد كبير من اللوحات الخطية الأصلية لآيات القرآن الكريم من قبل مركز البحوث الفارسية الإيرانية والباكستانية في هذا المعرض، والذي سيعرص للمهتمين بالفنون الإسلامية والإيرانية حتى يوم غد".

يعتبر إقامة هذا المعرض، الذي أقيم لأول مرة في برلمان باكستان، فرصة جديدة للتعريف بقدرات إيران وباكستان لمواصلة تطوير التعاون الثقافي والفني والتقريب بين البلدين.

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