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١٦‏/١٠‏/٢٠٢٤، ١٠:٣٢ ص

برنامج "محفل" مفتاح للتواصل بين المسلمين في العالم

برنامج "محفل" مفتاح للتواصل بين المسلمين في العالم

اعتبر منتج البرنامج التلفزيوني "محفل"  محمد حسين هاشمي غلبايغاني إن برنامج محفل هو  نتاج قرآني ناجح للجمهورية الإسلامية، متابعا بالقرآن نستطيع أن نتواصل مع أكثر من مليار مسلم وأن تكون لدينا كلمة مشتركة للتفاعل مع العالم.

في حوار مع وكالة مهر للأنباء، قال منتج البرنامج التلفزيوني "محفل" محمد حسين هاشمي غلبايغاني ، إن برنامج محفل هو نتاج قرآني ناجح للجمهورية الإسلامية الإيرانية كما تم أخذ الدبلوماسية القرآنية بعين الاعتبار في هذا العمل متابعا بالقرآن نستطيع أن نتواصل مع أكثر من مليار مسلم وأن تكون لدينا كلمة مشتركة للتفاعل مع العالم.

وأشار أحمد أبو القاسمي أحد لجنة تحكيم برنامج "محفل" إلى أنه على الرغم من بُعد الجزائر إلا ان الناس تحدثوا إلينا خلال الأربعين وأخبرونا أنهم يشاهدون برنامج محفل في بلدهم.

وأضاف عندما كان حامد شاكر نجاد يقرأ القرأن شعرت وكأنني في مرقد الإمام الرضا عليه السلام عدت بالزمن إلى عدة سنوات قبل عندما كنت أتلو القرآن في أحد المساجد، حينما كانت مجموعتان تتقاتلان ويقطعان الميكروفون باستمرار. والآن أين ذلك وأين هذا برنامج محفل في باكستان الذي يُشاهد من قبل عدد كبير من أهل السنة؟

/انتهى/

رمز الخبر 1949655
شیرین سماره

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