سيناتور باكستاني: إيران مصدرا آمنا وسهلا للمساعدة في حل أزمة الطاقة الباكستانية

وافادت وكالة مهر للأنباء، ان رئيس جمعية الصداقة الباکستانیة - الايرانية في مجلس الشیوخ الباکستاني، السيناتور طلحة محمود، التقى الیوم السبت مع السفير الإيراني في إسلام أباد "رضا أمیري مقدم"، في مبنی السفارة؛ حيث تباحث الجانبان في آخر التطورات المتعلقة بالعلاقات الثنائية.

واستذکر السيناتور الباكستاني، الذي شغل سابقا منصب وزير الشؤون الدينية فی حكومة باكستان، الزيارة الأخيرة التي قامت بها لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية التابعة للمجلس الشوری الإسلامي الى اسلام اباد، داعيا الى تعزيز الدور البرلماني في تعزيز العلاقات بين البلدین.

وشدد رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية بين باكستان وايران، على حاجة بلاده لمصدر آمن لتوريد الطاقة بأسعار تنافسية، مصرحا : إن جمهورية إيران الإسلامية تعد مصدرا آمنا وسهلا للمساهدة في حل أزمة الطاقة داخل باكستان.

بدوره أعرب السفير الإيراني لدى باكستان، عن ارتياحه لمستوى التعاون الايجابي بين برلماني إيران وباكستان؛ كما نوه الى تأثير الدبلوماسية البرلمانية من أجل تحديد فرص جديدة للتفاعل بين إيران وباكستان.

ودعا امیري مقدم، رئيس وأعضاء مجموعة الصداقة البرلمانية الإيرانية الباكستانية في مجلس الشيوخ الباكستاني، إلى زيارة إيران للقاء نظرائهم في المجلس الإسلامي، الامر الذي لقي ترحيبا من الجانب الباكستاني.

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