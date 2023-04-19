الرئيس الايراني وسلطان عمان يؤكدان على دعم القضية الفلسطينية وردع العداون الصهيوني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه هنأ الرئيس الايراني، سلطان عمان بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك في اتصال هاتفي جري مساء اليوم الأربعاء، ناقش الجانبان من خلاله القضايا ذات الاهتمام المشترك بما فيها العلاقات الثنائية والقضية الفلسطينية.

واستعرض السيد ابراهيم رئيسي مع هيثم بن طارق عملية تنفيذ الاتفاقات المبرمة بين البلدين، مؤكدا على المكانة الخاصة للعلاقات مع سلطنة عمان في السياسة الخارجية الإيرانية.

ودعا رئيسي في هذا الاتصال، إلى التعاون والتكاتف بين الدول الإسلامية لدعم القضية الفسطينية، مؤكدا ان هذا التعاون سيؤثر في ردع العدوان الصهيوني وتحقيق حقوق الشعب الفلسطيني.

وأدان الرئيس الإيراني اعتداءات الكيان الصهيوني والجرائم الهمجية لهذا الكيان ضد الصائمين الفلسطينيين العزل، قائلا: "لا شك في أن التعاون والتكاتف والتعاضد بين الدول الإسلامية فاعل في ردع عدوان الصهاينة وتحقيق الحقوق الشرعية للأمة الفلسطينية".

بدوره، اعرب سلطان عمان عن ارتياحه لمستوى علاقات هذا البلد مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مؤكدا على ضرورة تنفيذ الاتفاقات المبرمة بين طهران ومسقط.

وأدان هيثم بن طارق إجراءات الكيان الصهيوني في تدنيس المسجد الأقصى، مؤكدا على دعم سلطنة عمال للقضية الفلسطينية واستمرارها في موقفها من القضية الفلسطينية حتى تحقيق الحقوق الشرعية للفلسطينيين.

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