رئيس وزراء كازاخستان يزور طهران قريبا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه يتوجه عليخان سمايلوف، إلى طهران يوم الـ26 من أبريل على رأس وفد كبير، بدعوة من النائب الأول للرئيس الإيراني.

وستأتي هذه الزيارة بهدف توسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية وزيادة النشاطات في العلاقات بين البلدين.

وسيلتقى هذا المسؤول الكازاخستاني خلال رحلته إلى طهران مع عدد من كبار المسؤولين في الجمهورية الإسلامية. الإيرانية.

يذكر أن حجم التبادل التجاري بين إيران وكازاخستان في الأشهر العشرة الأولى من عام 2022 كان يساوي 450 مليون دولار، وخلال هذه الفترة زادت صادرات إيران بنسبة 26.5٪ إلى 167 مليون دولار وزادت الواردات من كازاخستان بنسبة 15٪ لتصل إلى 283 مليون دولار كليا.

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