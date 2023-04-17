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١٧‏/٠٤‏/٢٠٢٣، ٧:٣١ م

في اتصال هاتفي مع رئيسة وزراء بنغلاديش؛

الرئيس الإيراني يؤكد ضرورة تضامن واجماع الدول الإسلامية في دعم القضية الفلسطينية

الرئيس الإيراني يؤكد ضرورة تضامن واجماع الدول الإسلامية في دعم القضية الفلسطينية

أكد الرئيس الايراني، حجة الاسلام السيد ابراهيم رئيسي، على ضرورة وأهمية تضامن وإجماع الدول الإسلامية في دعم القضية الفلسطينية وإدانة اعتداءات الكيان الصهيوني ، وخاصة الأعمال الوحشية لهذا الكيان في المسجد الأقصى وضد الصائمين الفلسطينيين.

وأعتبر آية الله السيد إبراهيم رئيسي ، في اتصال هاتفي مع رئيسة وزراء بنغلاديش الشيخة حسينة ، مساء اليوم الاثنين ، ان تضامن وإجماع الدول الإسلامية في دعم القضية الفلسطينية وإدانة اعتداءات الكيان ، لا سيما الانتهاكات التي يرتكبها هذا الكيان في المسجد الأقصى وضد الصائمين الفلسطينيين ، بأنه مهم وضروري .

وهنا رئيسي بنغلاديش حكومة وشعبا على اعتاب حلول عيد الفطر، وأوضح أن السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية تقوم على تطوير وتعزيز العلاقات مع دول العالم ، وخاصة الإسلامية. وأعرب عن أمله في زيادة تطوير العلاقات الطيبة بين إيران وبنغلاديش ، خاصة في مجال التعاون الاقتصادي والتجاري الشامل.

وبدورها أدانت الشيخة حسينة رئيسة وزراء بنغلاديش في هذا الاتصال الهاتفي بشدة الأعمال الإجرامية التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق الصائمين الفلسطينيين ، وأكدت أن دعم شعب فلسطين المظلوم وإدانة اعتداءات الكيان الصهيوني هو موقف ثابت بنغلاديش حكومة وشعبا.

وفي إشارة إلى أهمية تطوير العلاقات مع جمهورية إيران الإسلامية ، أكدت رئيسة وزراء بنغلاديش على تعزيز هذه العلاقات خاصة في المجالات التجارية والاقتصادية والتعاون الإقليمي للوصول إلى المستوى المنشود.

/انتهى/

رمز الخبر 1932414

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