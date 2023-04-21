في أي دول عربية وإسلامية اليوم الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك؟

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلنت وكالة الأنباء القطرية بثبوت رؤية هلال شوال، كما أعلنت وكالة الأنباء السعودية بدورها أن يوم الجمعة هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وقالت الوكالة السعودية إن المحكمة العليا للبلاد أعلنت أن الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك لهذا العام 1444هـ، بعد ثبوت رؤية هلال شهر شوال.

كما أعلنت كذلك اليمن والإمارات والبحرين والكويت ومصر والأردن وسوريا والجزائر وتونس وتركيا أن يوم الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك.

وفي السودان، ذكر مجمع الفقه الإسلامي أن يوم الجمعة هو أول يوم في عيد الفطر، كما أعلن ديوان الوقف السني في العراق ودار الإفتاء في لبنان الأمر ذاته.

من جهته، أفاد المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية بأن يوم الجمعة هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

/انتهى/