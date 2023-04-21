طهران وموسكو يوقعان وثيقة الترانزيت والتعاون التجاري

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه فقد تم التوقيع على مذكرة التفاهم هذه بحضور كاظم جلالي سفير الجمهورية الإسلاميةالايرانية لدى روسيا، بين ديمتري زوروف نائب وزير النقل الروسي و داود دانش جعفري رئيس صندوق تطوير النقل الإيراني ومسؤولين من مجلس تنسيق النقل الاوراسي ومركز التنمية الاقتصادية لدول (CIS) في موسكو.

وبناءً على أحكام مذكرة التفاهم هذه، تتعاون الأطراف الموقعة مع بعضها البعض لزيادة التجارة والترانزيت وتخزين البضائع على طول الممرات الدولية، وخاصة الممر بين الشمال والجنوب.

كما أكد الموقعون على هذه المذكرة على تبادل المعلومات وتنفيذ المشاريع المشتركة وتبادل الوفود المتخصصة لتحقيق هذه الأهداف.

والتقى رئيس صندوق تطوير النقل الإيراني، الذي سافر إلى موسكو مع نائب وزير النقل الروسي.

وأكد الطرفان في هذا الاجتماع، الذي عقد بحضور السفير الإيراني في روسيا، استمرار التعاون بين البلدين في مجال النقل.

وفي معرض إعلانه عن استعداد صندوق تنمية النقل لتوفير الموارد المالية لمشاريع النقل، دعا دانش جعفري إلى مشاركة القطاع الخاص والبنوك الروسية في تنفيذ العديد من مشاريع النقل في إيران.

ووصف رئيس صندوق تنمية النقل في الجمهورية الإسلامية الإيرانية ، تطوير البنية التحتية للمواصلات بأنها خلفية لزيادة التجارة بين البلدين، ووصف إيران بقدرة كبيرة في عبور البضائع بين روسيا والدول العربية والهند.

وفي إشارة إلى الاتفاق بين البلدين على إنشاء خط سكة حديد رشت - أستارا ، أعرب زوريف نائب النقل الروسي عن أمله في أن يبدأ تنفيذ المشروع قريبًا.

وأعرب نائب وزير النقل الروسي عن أمله في أنه مع تطوير البنية التحتية للمواصلات في محطة سكة حديد سرخس، سنشهد زيادة في عبور البضائع من إيران.

وسافر رئيس صندوق تطوير النقل الإيراني إلى موسكو بهدف المشاركة في مؤتمر الممر بين الشمال والجنوب وزيارة معرض النقل الروسي السابع والعشرين المعروف باسم ترانس رشا. أقيم هذا المعرض في الفترة من 18 إلى 20 أبريل بحضور ممثلين من 22 دولة بما في ذلك إيران.

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