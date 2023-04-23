توقع إيراني روسي بزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 7.5 مليار دولار بحلول عام ۲۰۲۵

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء ذلك في اللقاء الذي جمع رئيس غرفة التجارة المشتركة بين ايران وروسيا "هادي تيزهوش تابان " والرئيس الجديد للمجلس التجاري الروسي "ليونید لوجيسکو" في مكتب الأخير في موسكو صباح اليوم الاحد، حيث أشار المسؤول الايراني الى نمو العلاقات الاقتصادية بين طهران وموسكو بفضل المساعي المبذولة في هذا الخصوص.

وأكد " لوجيسكو " في هذا اللقاء أن التعاون بين البلدين بدأ منذ حوالي ۲۰ عاما وينشطان في مجال الطاقة أكثر، مشيرا الى النمو المضطرد الملحوظ الذي يشهده المجالان الاقتصادي والتجاري بين الجانبين ورغبة بلاده في المزيد من تعزيز هذا النمو.

وأشار الى زيارته لمختلف مناطق ايران وقال: ان هذا البلد بلد كبير وجميل حيث يمكن تعزيز التعاون معه في المجالات السياحية ايضا فضلا عن التجارية.

وأعلن المسؤول الروسي أن الحكومة الفيدرالية في روسيا وحكومة ايران الاسلامية تعكفان حاليا على تنظيم اتفاقية شاملة سيتم توقيعها بين الرئيسين الايراني والروسي في المستقبل القريب، موضحا أن المجلس التجاري سوف يساعد الجانبين على توقيع هذه الاتفاقية.

الجدير بالذكر أن الجانبين اتفقا على ان يقوم الخبراء المعنيون بإعداد مسودة مذكرة تفاهم للتعاون بين كل من ايران وروسيا وتوقيع الجانبين عليها بعد مصادقة البلدين في الملتقى الاسلامي الذي سيعقد في قازان.

/انتهى/