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٢٤‏/٠٤‏/٢٠٢٣، ١٠:٥٥ ص

جلالي: العلاقات بين إيران وروسيا تصل إلى مستوى جديد

جلالي: العلاقات بين إيران وروسيا تصل إلى مستوى جديد

اعلن سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في موسكو، كاظم جلالي، ان هناك تعاون وثيق بين ايران وروسيا ولدى البلدين مقاربات مماثلة لحل المشاكل الإقليمية والدولية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال كاظم جلالي، الذي حضر الدورة الجامعية الروسية في اللغة الفارسية وآدابها، التي أقيمت يوم امس في جامعة الدول الآسيوية والأفريقية في موسكو: "اليوم، تصل العلاقات بين الجمهورية الإسلامية والاتحاد الروسي إلى مستوى جديد".

و أضاف السفير الإيراني: "نحن ندخل مجال التعاون الوثيق بين البلدين، واليوم لدينا مقاربات مماثلة لحل المشاكل الإقليمية والدولية".

وأشار إلى أهمية دور المتخصصين الإيرانيين والروس الذين يتحدثون باللغة الروسية والفارسية، مؤكدا: "ان الجوار والقدرات الهائلة الموجودة شرط أساسي لتطوير العلاقات الجيدة بين البلدين".

يمتد تاريخ الدورة الجامعية الروسية في اللغة الفارسية وآدابها إلى 20 عامًا ، وقد أقيمت لأول مرة في عام 2023 بعد انقطاع دام خمس سنوات.

/انتهى/

رمز الخبر 1932582

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