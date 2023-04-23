طهران توافق على انشاء مكتب لتيسير مصالحها في ألبانيا تمثله تركيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه وخلال الاتصال، الذي جرى مساء السبت قدم، عبد اللهيان، الشكر للمساعي الحميدة التي تبذلها تركيا في هذا الصدد، مهنِأً نظيره التركي بمناسبة عيد الفطر المبارك ، وتباحث معه حول العلاقات الثنائية والقضايا الاقليمية.

وعلى الجانب الآخر، اشار المسؤول التركي خلال هذا الاتصال الهاتفي الى العلاقات المميزة بين انقرة وطهران، وقدم تهانيه لاميرعبداللهيان بمناسبة عيد الفطر المبارك، مؤكدا على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والصديقين تركيا وايران.

وتولي الحكومة الثالثة عشر الحالية، للجمهورية الإسلامية الإيرانية، برئاسة السيد "إبراهيم رئيسي" اهتماماً بالغاً بتقوية العلاقات مع دول الإقليم والدول العالمية الصديقة، وعودة العلاقات مع السعودية مثالاً واضحاً على نهج الحكومة الحالية.

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