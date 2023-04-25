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٢٥‏/٠٤‏/٢٠٢٣، ١١:٣١ ص

أمير عبداللهيان يلتقي نائب الأمين العام للأمم المتحدة في مبنى وزارة الخارجية

أمير عبداللهيان يلتقي نائب الأمين العام للأمم المتحدة في مبنى وزارة الخارجية

التقى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان صباح اليوم مع نائب الامين العام للامم المتحدة للشؤون الإنسانية والمساعدات الطارئة مارتن غريفيث في مبنى وزارة الخارجية بطهران.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى وزير خارجية بلادنا مع نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية والمساعدات الطارئة في مبنى وزارة الخارجية بطهران.

وسيناقش الجانبان في هذا الاجتماع مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

/انتهى/

رمز الخبر 1932625

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