أمير عبداللهيان يلتقي نائب الأمين العام للأمم المتحدة في مبنى وزارة الخارجية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى وزير خارجية بلادنا مع نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية والمساعدات الطارئة في مبنى وزارة الخارجية بطهران.

وسيناقش الجانبان في هذا الاجتماع مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

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