زاخاروفا: لا نسمح لبوريل بالتحدث نيابة عن أوروبا كلها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كان بوريل قد قال في وقت سابق: "على أوروبا أن تشارك بنشاط في هذا الوضع الذي يؤثر علينا اقتصاديا وتجاريا وفنيا. وهذا هو سبب دعوة البحرية الأوروبية لتسيير دوريات في مضيق تايوان للتأكيد على التزام أوروبا بالملاحة البحرية في هذه المنطقة الحساسة."

وقالت زاخاروفا في تصريحاتها: "أولاً، الاتحاد الأوروبي ليس جزءا من أوروبا. نحن، روسيا، لا نعطي الإذن لبوريل بالتحدث نيابة عن أوروبا بأكملها. ثانيا، وفقا لهذا السيناريو ومن وجهة نظري رأي، ألا ينبغي أن يكون هناك عدد من الأساطيل من دول آسيا والمحيط الهادئ السلمية، على سبيل المثال، في مياه القناة الإنجليزية؟

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