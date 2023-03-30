روسيا تعتقل مراسل "وول ستريت جورنال" بتهمة التجسس على الصناعة العسكرية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء في بيان الأمن الروسي أنّ "الأنشطة غير القانونية للمواطن الأميركي إيفان غيرشكوفيتش، مواليد 1991، المعتمد من قبل وزارة الخارجية الروسية، ومراسل مكتب موسكو لصحيفة وول ستريت جورنال الأميركية، يشتبه في تجسسه لمصلحة الحكومة الأميركية".

ووفقاً لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، فقد جمع غيرشكوفيتش معلومات تشكل سراً من أسرار الدولة "بشأن أنشطة إحدى الشركات التابعة للمجمع الصناعي العسكري الروسي، بناءً على تعليمات من الولايات المتحدة الأميركية، وقد تمّ اعتقاله في أثناء محاولته الحصول على معلومات سرية".

وأضاف البيان أنّ "دائرة التحقيق التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي رفعت قضية جنائية ضد مواطن أميركي بموجب المادة 276 من القانون الجنائي الروسي".

وفي السياق، أكّدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أنّ "أنشطة مراسل صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية لا علاقة لها بالصحافة".

وعلّق المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، على اعتقال مراسل صحيفة "وول ستريت جورنال" بأنّ الأمر "لا يتعلق بالاشتباه، فقد تم القبض عليه متلبساً".

ومن جانبها، أشارت وكالة الصحافة الفرنسية إلى أنّ غيرشكوفيتش البالغ من العمر 31 عاماً سبق أن عمل مراسلاً لها في موسكو، موضحةً أنّه من أصل روسي ويجيد اللغة الروسية، ويقيم والداه في الولايات المتحدة.

ووفقاً لصفحة السيرة الذاتية لغيرشكوفيتش المنشورة على موقع صحيفة "وول ستريت جورنال"، فإنّه يغطي روسيا وأوكرانيا والاتحاد السوفيتي السابق، وعمل سابقاً في وكالة الأنباء الفرنسية، و"موسكو تايمز"، و"نيويورك تايمز".

المصدر: الميادين

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