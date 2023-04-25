وزير الصناعة الإيراني يعلن عن بدء التبادل التجاري بين إيران والسعودية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال سيد رضا فاطمي أمين في إشارة إلى الاتفاق بين إيران والسعودية لاستئناف العلاقات بين البلدين: بالنظر إلى هذه المسألة، فإن تصدير البضائع الإيرانية إلى السعودية مطروح على جدول الأعمال.

وأضاف وزير الصناعة والتعدين والتجارة: بالطبع هذا النقاش يحتاج إلى شرح مفصل، ولكن مع بدء التجارة بين إيران والسعودية بدأ زملاؤنا في وزارة التجارة بعملية تصدير البضائع.

والجدير ذكره انه التقى وزيرا خارجية إيران والسعودية "حسين أميرعبد اللهيان" و "فيصل بن فرحان" وناقشا بعضهما البعض في الصين يوم الخميس 6 أبريل من هذا العام. هذا هو الاجتماع الأول لوزيري خارجية البلدين منذ عام 2016 ، وللوصول إلى هذه المرحلة من العلاقات، مرت طهران والرياض بالعديد من التقلبات. يمكن أن تكون عودة العلاقات بين البلدين إلى مسارها الطبيعي بداية لفصل جديد من العلاقات الدبلوماسية في مختلف المجالات للأطراف والوسطاء ودول المنطقة.

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