وزير الطرق الإيراني: طهران ودمشق تتفقان على إرسال 50 ألف زائر إيراني إلى سوريا سنويًا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال مهرداد بذرباش، الذي يقوم برحلة تستغرق يومين إلى سوريا، في مقابلة تلفزيونية على الهواء مباشرة: إن اللجنة المشتركة بين إيران وسوريا تعتبر أكبر وفد اقتصادي التي اتى إلى سوريا من ايران.

وأضاف بذرباش: "سيتم الانتهاء من أهم القضايا التي كانت على جدول الأعمال اليوم (الأربعاء) والمحور الرئيسي هو إزالة أوجه القصور والعقبات التي يعاني منها القطاع الخاص والإنتاجي في سوريا أثناء المفاوضات مع الجانب السوري .

وتابع: تخفيض التعريفة الجمركية على الواردات للسلع وخفضها إلى الصفر تم الاتفاق عليه بين الطرفين، وهي تعتبر فرصة كبيرة للنشطاء الاقتصاديين وتصدير البضائع.

وبحسب وزير الطرق والتنمية العمرانية، فقد تم الاتفاق على أنه يذهب 50 ألف شخص لزيارة سوريا كل عام في مجال السياحة. كما تم الاتفاق على ثلاث مناطق تجارة حرة لكي تبدأ إيران نشاطها في هذا المجال.

وأشار بذرباش إلى ضرورة إعادة تفعيل خط سكة حديد الركاب بين الدول الثلاث، إيران والعراق وسوريا، والذي تم إنشاؤه في الماضي. كما ان تفعيل سكة حديد الشلامجة - البصرة مدرج ايضا على جدول الاعمال بمساعدة الجانب العراقي.

وتابع بذرباش: تم طرح التبادل المباشر بين بنكي البلدين لأن شبكة البنوك في البلاد تخضع لعقوبات قاسية ويمكن للبنكين العاملين على الجانبين إجراء عمليات تبادل مالي مباشر، وهي فرصة جيدة لرجال الأعمال والناشطين الاقتصاديين كما تم وضع البنك المشترك والتأمين المشترك على جدول الأعمال.

وأشار وزير الطرق والتنمية العمرانية إلى الاستثمار في الحقول النفطية والمصافي، وهو يعتبر فرصة لاستثمار صناعتنا النفطية، وفي هذا الصدد، أشار إلى اتفاقية إنشاء شركة المدن الصناعية، والتي تعد فرصة كبيرة لـ المنتجين.

وفي الختام قال: سوريا بشكل عام سوق مناسب للبضائع والخدمات الإيرانية، والحمد لله، استقبلنا ترحيباً مستحقاً من الجانب السوري، وحل العديد من المشاكل تم الاتفاق عليها، مضیفا نحن نولي اهتماما خاصا لتنفيذ البنود المذكورة.

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