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٢٦‏/٠٤‏/٢٠٢٣، ٨:٥٩ ص

أمير عبداللهيان: إيران ترحب بأي مبادرة تؤدي إلى رفع الحصار عن اليمن والتفاهمات بين الجماعات السياسية

أمير عبداللهيان: إيران ترحب بأي مبادرة تؤدي إلى رفع الحصار عن اليمن والتفاهمات بين الجماعات السياسية

التقى وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان في مسقط مساء الثلاثاء، رئيس الوفد الوطني المفاوض اليمني بحكومة الإنقاذ الوطني محمد عبدالسلام وبحث معه آخر المستجدات في اليمن.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان خلال الاجتماع، قيّم وزير الخارجية الايراني بشكل إيجابي الانفراجات الحاصلة للحالات الإنسانية وتبادل الأسرى.

وشدد أمير عبداللهيان على أهمية وحدة تراب اليمن، وقال: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ترحب بأي مبادرة أو خطة أو عمل يؤدي إلى رفع الحصار عن اليمن وإقرار وقف شامل لإطلاق النار وتفاهم بين الجماعات السياسية اليمنية.

بدوره أعرب رئيس الوفد الوطني اليمني المفاوض، في هذا الاجتماع، عن تقديره للدعم الإنساني الذي تقدمه الجمهورية الإسلامية الايرانية لليمن، وشرح آخر تطورات الحوار مع السعودية في صنعاء في مختلف المجالات.

وقيّم بشكل إيجابي تأثير الاتفاق الأخير بين الرياض وطهران على الأوضاع في المنطقة، وأضاف: سنستمر في المقاومة والحوار حتى الوصول إلى اتفاق يضمن حقوق الشعب اليمني كله.

/انتهى/

رمز الخبر 1932657

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