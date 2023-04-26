الخارجیة الإيرانية تستذكر الفشل التاريخي للجيش الأمريكي تجاه حادثة طبس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه حثت وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في بيان بمناسبة ذكرى حادثة طبس، على الولايات المتحدة وحكومة هذا البلد ان تفكر وتتعلم من نتائج هذا العمل العدواني التي استمر اكثر من 4 عقود.

وجاء في بيان وزارة الخارجية ان حادثة طبس في يوم الخامس والعشرين من ابريل 1980 تذكرنا بالهجوم العدواني للقوات القتالية الخاصة التابعة للنظام الأمريكي على وحدة أراضي الجمهورية الإسلامية الايرانية ودخولها غير القانوني إلى صحراء طبس.

وصرح البيان انه فشل هذا العمل العدواني وغير القانوني للجيش الإجرامي الأمريكي ضد وحدة أراضي إيران بفضل الله سبحانه وتعالى .

وإن وزارة الخارجية تستذكر هذا الفشل التاريخي للجيش الأمريكي، وتدعو حكومة هذا البلد إلى التفكير والتعلم من نتائج هذا العمل الذي استمر أكثر من أربعة عقود.

ومر 43 عامًا على فشل الحكومة الأمريكية في عملية طبس، وان الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بالإضافة إلى تحييد جميع أنواع التهديدات والعقوبات الأمريكية، تزداد قدرتها يوما بعد يوم لتحقيق الشعارات الإسلامية الأساسية للثورة والحفاظ على الاستقلال الوطني والازدهار والتقدم الشامل وتعميق العلاقات والتعاون الودي مع دول العالم وتوسيع العلاقات الخارجية مع مختلف الدول والمنظمات الدولية.

/انتهى/