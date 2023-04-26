أمير عبد اللهيان یغادر مسقط متوجها إلى بيروت

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه غادر حسين أمير عبد اللهيان ظهر اليوم مسقط متوجها إلى العاصمة اللبنانية بيروت استمرارا لزياراته الإقليمية وبعد الاجتماع والتشاور مع وزير الخارجية العماني سيد بدر البوسعيدي ومسؤولين آخرين في هذا البلد.

واعتبر وزير الخارجية، يوم الثلاثاء، في لقاء مع نظيره العماني، في إشارة إلى استضافة مسقط وبغداد للمحادثات بين إيران والسعودية، أن تعاون دول المنطقة ضرورة مهمة، وأشار إلى أنه ضمن إطار سياسة الجوار للحكومة الثالثة عشرة . وأعرب عن ارتياحه لأن العلاقات في المنطقة في وضع مناسب وواعد.

كما قيّم أمير عبد اللهيان الأمن الشامل وغير القابل للتجزئة على أنه ضرورة مهمة للمنطقة، وفي هذا الصدد وصف وجود القوات الأجنبية بأنه مكلف ويعطل الأمن في المنطقة.

كما التقى وتحدث مع محمد عبد السلام، كبير مفاوضي حكومة الإنقاذ الوطني اليمنية، في سفارة الجمهورية الإسلامية الايرانية في مسقط.

وفي هذا الاجتماع، قيم وزير الخارجية بشكل إيجابي الانفتاحات التي تم إحداثها في مجال القضية الإنسانية وتبادل الأسرى، وأكد على أهمية وحدة أراضي اليمن، وقال: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ترحب بأي مبادرة أو خطة أو عمل لرفع الحصار عن اليمن وإقرار وقف لإطلاق النار، وترحب بالتفاهم الشامل بين الجماعات السياسية اليمنية.

وفي هذا الاجتماع، أعرب كبير مفاوضي حكومة الإنقاذ الوطني اليمنية، محمد عبد السلام، عن تقديره للدعم الإنساني الذي تقدمه الجمهورية الإسلامية الايرانية لليمن، وشرح آخر تطورات الحوار مع المملكة العربية السعودية في صنعاء.

كما التقى وزير الخارجية، صباح الأربعاء، مع سلطان بن محمد النعماني، وزير مكتب السلطاني، وبحثا أهم القضايا الثنائية.

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