اندلاع مواجهات مسلحه بين فلسطينيين وقوات الاحتلال في الضفة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، عدة محافظات في الضفة الغربية المحتلة، وسط اندلاع اشتباكات مُسلحة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوة كبيرة من جنود الاحتلال اقتحمت بلدة بيت أمر شمال الخليل، جنوب الضفة الغربية المحتلة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال.

وفي طولكرم (شمال الضفة)، اندلعت اشتباكات مُسلحة، بين مقاومين وقوات الاحتلال، بعد اقتحام الأخيرة لمخيم نور شمس في المدينة.

وقالت مصادر محلية، إن مقاومين فلسطينيين تصدوا لاقتحام قوات الاحتلال لمخيم نور شمس وسط اشتباكات مُسلحة أجبرت جنود الاحتلال على الانسحاب.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة سلواد شمال شرق محافظة رام الله والبيرة (وسط الضفة الغربية)، وداهمت منزلاً وعاثت فيه خراباً، قبل انسحابها

وتشهد مدن الضفة الغربية المحتلة، اقتحامات شبه يومية لقوات الاحتلال، تنتهي عادة باعتقال وإصابة عدد من الفلسطينيين، واستشهاد آخرين في بعض الأحيان.

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