وزير الداخلية الفرنسي: ارتفاع عدد معتقلي مظاهرات عيد العمال في جميع أنحاء فرنسا إلى 540

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال وزير الداخلية الفرنسي، اليوم الثلاثاء، إن عدد المحتجزين في مظاهرات عيد العمال ضد إصلاح نظام التقاعد في فرنسا ارتفع إلى 540 شخصا.

وقال على الهواء في إذاعة "RMC BFMTV": "أمس الاثنين كان هناك أكثر من 500 اعتقال في جميع أنحاء فرنسا، على وجه الدقة، تم اعتقال 540 شخصًا، من بينهم 305 تم اعتقالهم في باريس".

وأضاف الوزير أن عدد ضباط الشرطة الذين أصيبوا خلال أعمال الشغب في مظاهرات عيد العمال وصل إلى 406 أشخاص، منهم 259 أصيبوا بجروح في باريس.

ويوم أمس الاثنين، نظمت مسيرات احتجاجية كبيرة بمناسبة عيد العمال في جميع أنحاء فرنسا. خلال أعمال الشغب، استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه ، بينما ألقى متظاهرو الكتلة السوداء المتشددة الحجارة وأطلقوا قنابل حارقة وزجاجات مولوتوف وعبوات ناسفة، بحسب ما أفاد مراسل وكالة "ريا نوفوستي".

وقالت نقابة CGT إن نحو 2.3 مليون شخص انضموا إلى مظاهرات عيد العمال، ونزل 550 ألف شخص إلى شوارع باريس، فيما سجلت وزارة الداخلية 700 ألف متظاهر على مستوى البلاد و 112 ألفا في العاصمة.

يشار إلى أن المجلس الدستوري الفرنسي وافق في 14 أبريل/ نيسان الماضي، على المادة الرئيسية لمشروع قانون إصلاح المعاشات التقاعدية، والتي من شأنها رفع سن التقاعد تدريجيًا في فرنسا من 62 إلى 64 عامًا بحلول عام 2030.

وقد أثار القرار رد فعل قوي، ما دفع الناس إلى النزول إلى الشوارع، حيث تم بالفعل تنظيم ما يصل إلى 12 مظاهرة على مستوى البلاد، مع العديد من الاحتجاجات التي نظمتها النقابات وجذبت أكثر من مليون مؤيد في جميع أنحاء فرنسا.

/انتهى/