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٠٧‏/٠٥‏/٢٠٢٣، ١:١٠ م

حرس الثورة يعلن عن تفكيك شبكة ضالة وسط البلاد

حرس الثورة يعلن عن تفكيك شبكة ضالة وسط البلاد

أعلنت العلاقات العامة لفيلق روح الله في محافظة "المركزي" وسط البلاد، عن تفكيك شبكة ضالة فكريا وعقائديا من خلال عملية دقيقة وذكية من قبل جهاز استخبارات هذه المحافظة.

وأفادت وكالة مهر للأنباءـ انها أعلنت العلاقات العامة لفيلق روح الله في محافظة المركزي انه قام قوات الامن في جهاز مخابرات هذه المحافظة بتفكيك فرقة وشبكة ضالة من خلال تنفيذ عملية دقيقة وذكية.

وأوضح حرس الثورة الاسلامية في بيان: "انه بعون الله تعالى وبجهود دؤوبة والذكاء من قبل قوات الأمن في جهاز استخبارات فيلق روح الله في محافظة المركزي، تم تفكيك شبكة منحرفة في المحافظة، والتي تم تحديدها من خلال جهات الاتصال الموجودة في تركيا وكندا، حيث تم اعتقال رؤوس هذه الشبكة من قبل منظمة المخابرات التابعة لفيلق روح الله في مدينة اراك وتم تقديمهم إلى السلطة القضائية".

وأضاف البيان: "أنه للأسف، هذه الشبكة، من خلال إساءة استخدام المشاعر النقية لفئات مختلفة من الناس، وخاصة النساء والشباب المهتمين بالأمور الروحية، حاولت استخدامهم في عملياتها التخريبية ضد أمن البلاد".

/انتهى/

رمز الخبر 1932985

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