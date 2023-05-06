رئيسي: تنفيذ الاتفاقات الموقعة بين إيران واوزبكستان سيرفع مستوى العلاقات بشكل كبير

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال حجة الاسلام السيد إبراهيم رئيسي لدى استقباله اليوم السبت نور الدين جان إسماعيلوف ، رئيس المجلس التشريعي لأوزبكستان: تم توقيع 18 اتفاقية تعاون ومذكرة تفاهم بين جمهورية إيران الإسلامية وأوزبكستان ، وان الاسراع في تنفيذها سيرفع مستوى العلاقات بشكل كبير .

وأضاف الرئيس الايراني أن تبادل الخبرات بين برلماني إيران وأوزبكستان سيكون خطوة فعالة وإيجابية نحو تنمية العلاقات بين البلدين.

واعتبر القواسم الحضارية والثقافية المشتركة بين إيران وأوزبكستان بانها أرضية مناسبة لتوسيع وتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي وقال: على الرغم من أن نمو العلاقات السياسية والاقتصادية بين إيران وأوزبكستان في العام الماضي قد جعل الوضع مختلفًا عن ذي قبل ، ولكن الطاقات المتاحة في كلا البلدين ، تستدعي بذل جهود مضاعفة للنهوض بالعلاقات الاقتصادية والتجارية لكلا الجانبين.

بدوره أشاد نور الدين جان إسماعيلوف ، رئيس المجلس التشريعي لأوزبكستان في هذا اللقاء ، بالسياسة الخارجية لآية الله رئيسي في إعطاء الأولوية لتطوير العلاقات مع الجيران وقال: في أوزبكستان ، تماشياً مع هذه السياسة المبدئية ، يجري خلال تعديل الدستور ، اعطاء الأولوية لتطوير العلاقات مع الجيران.

وأشار رئيس المجلس التشريعي لأوزبكستان إلى أن برلماني البلدين يجب أن يلعبا دورًا فعالاً في تطوير التعاون بين الحكومتين ، وقال: أؤكد أن برلمان أوزبكستان سيوظف جميع امكانياته وطاقاته من أجل تنفيذ الاتفاقيات بين البلدين.