شمخاني: أمريكا هي المسؤولة عن جميع الأعمال الإرهابية ضد الشعب الإيراني ومنشآته ويجب محاسبتها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، إن "جيك سوليفان"، مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، أدلى بادعاءات لا أساس لها من الصحة بشأن برنامج إيران النووي السلمي صباح يوم (الجمعة) وقال: الرئيس الأمريكي جو بايدن شدد على أنه لا ينبغي لإيران ان تحصل على سلاح نووي. كما أكد سوليفان على دعم الكيان الصهيوني.

وعلق الادميرال شمخاني على تصريحات سوليفان وكتب على تويتر وقال جيك سوليفان إنه إذا حاولت إيران صنع قنبلة نووية، فإن الولايات المتحدة ستعترف بحرية إسرائيل لمواجهة هذا الامر.

وأضاف: هذا الاعتراف يعني أن الولايات المتحدة كانت وستكون مسؤولة عن جميع الأعمال الإرهابية للكيان الصهيوني ضد منشآت إيران النووية وشعبها، ويجب أن تقبل العواقب.

وقال جيك سوليفان صباح الجمعة في مركز أبحاث بواشنطن أن التزام أمريكا تجاه إسرائيل لا ينفصم. كما زعم أننا أوضحنا لإيران أن هذا البلد لن يُسمح له أبدًا بإنتاج قنبلة نووية. كما قال سوليفان إن برنامج إيران النووي تطور بشكل كبير ووصفه بأنه تهديد حقيقي لأمن المنطقة والعالم بما في ذلك الولايات المتحدة.

وأكد المسؤولون الأمريكيون مرارًا وتكرارًا دعمهم للكيان الصهيوني في تصريحاتهم. في وقت سابق (فبراير 2023)، قال وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن واشنطن ملتزمة بأمن إسرائيل والإسرائيليين. وإنها ملتزمة ولن يتغير هذا الالتزام أبدًا. واضاف: "اتفقنا على عدم امتلاك ايران اسلحة نووية. ونحاول تطوير دائرة الأمن والسلام بين إسرائيل ودول المنطقة.

وتجدر الإشارة إلى أن ادعاء جيك سوليفان بشأن برنامج إيران النووي تم اعلانه مرارا وتكرارا من قبل امريكا وفي حال انه أعلنت سلطات الجمهورية الإسلامية الإيرانية مرارًا وتكرارًا أن الأسلحة النووية لا مكان لها في العقيدة النووية الإيرانية.

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