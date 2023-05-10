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١٠‏/٠٥‏/٢٠٢٣، ٢:٢٠ م

إطـــلاق صواريخ من قطاع غزة وصفارات الإنذار تدوي في المستوطنات المحاذية للقطاع

إطـــلاق صواريخ من قطاع غزة وصفارات الإنذار تدوي في المستوطنات المحاذية للقطاع

بدأت المقاومة الفلسطينية ظهر اليوم الأربعاء بضرب المستوطنات "الإسرائيلية" في غلاف قطاع غزة، حيث قالت مصادر مطلعة في المقاومة في تصريحات لا علاقة للصواريخ بالرد على استشهاد القادة الثلاثة إنما على قصف الأراضي الفلسطينية اليوم.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أطلقت المقاومة في غزة رشقات صاروخية تجاه مستوطنات الاحتلال فيما دوت صافرات الإنذار في غلاف غزة وعسقلان جنوب فلسطين المحتلة.

كما أفادت معلومات صحفية بأن مستوطنات إسرائيلية على الحدود مع لبنان بدأت بفتح الملاجئ العامة.

ومن جهتها، أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أنه بإمكان السكان في غلاف غزة الخروج من الملاجىء والبقاء بجوارها.

وفي وقت سابق اليوم، زعم الاحتلال الاسرائيلي، استهداف خلية للجهاد الإسلامي كانت تستعد لقصف صاروخي من قطاع غزة.

كما استشهد مزارع واصابة آخر بجروح حرجة، في قصف نفذته طائرة إسرائيلية بدون طيار شرق بلدة عبسان شرق مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

/انتهى/

رمز الخبر 1933102

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