"لجان المقاومة": الغرفة المشتركة تقود الرد على جرائم العدو الإسرائيلي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرّح مسؤول الإعلام في لجان المقاومة في فلسطين، محمد البريم "أبو مجاهد"، اليوم الأربعاء، بأنّ الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية تقود في هذه اللحظات المباركة الرد على جرائم العدو الإسرائيلي في قطاع غزة وستواصل القيام بواجبها مهما كانت التحديات.

"أبو مجاهد" قال خلال تصريحٍ صحافي إنّ "المقاومة الفلسطينية بكلّ أطيافها وفي مقدمتها ألوية الناصر صلاح الدين تُشارك الآن وبشكلٍ مُوحّد بتلقين العدو درساً لن ينساه، وتؤكد أنّ الدماء الفلسطينية ليست رخيصة".

وتوجّه "أبو مجاهد" بالتحية إلى أبناء الشعب الفلسطيني ولاسيما في قطاع غزّة، معاهداً إياهم على مواصلة المقاومة وعدم التفريط بدماء الشهداء.

واليوم، أكّدت مصادر في المقاومة الفلسطينية للميادين أنّ "الرد على العدوان الإسرائيلي بدأ"، وأضافت المصادر أنّها "البداية".

وأفاد مراسل الميادين في فلسطين المحتلة، بإطلاق رشقات صاروخية من قطاع غزة، أعقبها إطلاق صفارات الإنذار مجدداً في عددٍ من مستوطنات غلاف غزة ومنطقة عسقلان، فيما نفذت طائرات الاحتلال غارات جديدة على أراضٍ زراعية شمال غزة.

يأتي ذلك بعدما استُشهد فلسطينيان ووقعت إصابات عدّة جرّاء قصف إسرائيلي شرق محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وفجر اليوم، أفادت مراسلة الميادين في فلسطين المحتلة بارتقاء شهيدين وإصابة فلسطيني خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة قباطية في جنين.

ويشنّ الاحتلال الإسرائيلي عدواناً على قطاع غزة، منذ فجر أمس الثلاثاء، بحيث استُشهد من جرّاء الغارات الإسرائيلية فجراً 15 فلسطينياً، بينهم 4 نساء و4 أطفال، وأُصيب 20 آخرون نتيجة الغارات التي استهدفت منازل المدنيين ومواقع المقاومة في مناطق متعددة في القطاع.

المصدر: المیادین

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