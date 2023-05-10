حزب الله العراق: يجب أن يكون الرد قاسياً ويدفع ثمنه الكيان المؤقت

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه جددت كتائب حزب الله العراق في بيان دعمها ومساندتها "للشعب الفلسطيني الصابر المحتسب ومقاومته الباسلة".

وجاء في البيان أنّ "الرد على جريمة اغتيال الشهداء القادة في سرايا القدس يجب أن يكون درساً قاسياً يدفع ثمنه الكيان المؤقت".

وتابع البيان: "لا شك أن لجوء الكيان الغاصب لأسلوب الاغتيال يؤشر إلى مدى الرعب والهستيريا التي يعيشها الاحتلال مع استمرار أزمته الداخلية العميقة ومحاولاته الهروب منها".

ووصف البيان جريمة الاحتلال التي راح ضحيتها إلى جانب القادة، عدد من النساء والأطفال، بـ"الجريمة النكراء التي يندى لها جبين الإنسانية".

وفجر اليوم، استهدف الاحتلال الإسرائيلي عدّة مناطق في قطاع غزة، من ضمنها منازل لقادة في حركة الجهاد الإسلامي، ما أسفر عن استشهاد 13 فلسطينياً، بينهم 3 من قادة حركة الجهاد الإسلامي.

وأكّد مراسل الميادين في غزة استشهاد قائد المنطقة الجنوبية في سرايا القدس وأمين سر مجلسها العسكري جهاد غنّام وزوجته في القصف الإسرائيلي على مدينة رفح، إضافة إلى استهداف منزل الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي عن الضفة الغربية، طارق عز الدين، الذي تأكد استشهاده.

وأكد أيضاً مراسل الميادين في غزة استشهاد عضو المجلس العسكري في سرايا القدس وقائد المنطقة الشمالية في قطاع غزة خليل البهتيني.

وكشفت إذاعة "جيش" الاحتلال الإسرائيلي أنّ "40 طائرة ومروحية ومسيّرة شاركت في الاغتيال والهجمات ضد قطاع غزة يوم أمس"، مشيرةً إلى أنّ "العملية كانت مقررة الثلاثاء الماضي، لكنها تأجلت إلى أن نضجت الظروف".

/انتهی/