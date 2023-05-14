بعد اغلاق صنادیق الاقتراع... من سيكون الفائز في الانتخابات الرئاسية التركية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أغلقت مراكز وصناديق اقتراع الانتخابات البرلمانية والرئاسية في عموم تركيا أبوابها عند الساعة الخامسة من بعد ظهر اليوم الأحد.

وأدلى الناخبون الأتراك بأصواتهم منذ الثامنة صباح الأحد، عبر 191 ألفا و884 صندوق اقتراع في 973 قضاء بعموم البلاد.



كما أدلى 3 ملايين و416 ألفا و98 ناخبا من المغتربين الأتراك بأصواتهم في الممثليات الخارجية لدى 73 دولة، والتي انتهى التصويت فيها يوم التاسع من مايو/ أيار الجاري.



ومع حلول الساعة 17:00 من اليوم الأحد، انتهت عملية التصويت في المعابر الحدودية أيضاً والتي بدأت يوم 27 أبريل/ نيسان الماضي.



وفي حال وجود ناخبين ينتظرون بالطوابير للإدلاء بأصواتهم عند الساعة 17.00، سيقوم مسؤول المركز بعدّهم والسماح لهم بالتصويت.



وفي الانتخابات الحالية يحق لـ 60 مليونا و697 ألفا و843 ناخبا التصويت، منهم 4 ملايين و904 آلاف و672 ناخبا من المقرر أن يصوتوا لأول مرة.



أما في الانتخابات العامة فيخوض 24 حزبا سياسيا و151 مرشحا مستقلا السباق الانتخابي.



المصدر: الاناضول

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