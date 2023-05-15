أردوغان: نعلم أننا متفوقون في الانتخابات لكننا ننتظر النتائج الرسمية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في حشد كبير من أنصاره أمام المقر الرئيسي لحزب العدالة والتنمية في العاصمة التركية أنقرة، قال أردوغان "نحن متصدرون في هذه الانتخابات بفارق كبير، رغم أن النتائج ليست نهائية بعد".

وأضاف "نؤمن بأن سباق الرئاسة سينتهي في الجولة الأولى، وإذا قرر الشعب استكمال هذه الانتخابات في جولة ثانية فنحن جاهزون لذلك ومدركون لفوزنا".

وحرص أردوغان على التأكيد بأنه "إذا كانت هناك جولة إعادة فسوف نحترم ذلك".

ولفت الرئيس التركي إلى عمليات فرز أصوات الناخبين في الخارج، وقال إن من الضروري متابعتها لأنها "لم تحتسب حتى اللحظة"، مضيفا أن لديه إيمانا بأنه سيتمكن من خدمة بلاده من خلال ولاية جديدة.

وفي إشارة إلى تصريحات معسكر المعارضة بقيادة منافسه كمال كليجدار أوغلو، قال الرئيس التركي إنهم "يحاولون خداع الشعب بالقول إنهم متقدمون"، وأكد أن "حزب الشعب الجمهوري وبعض رؤساء البلديات حاولوا التشكيك في النتائج لكن ذلك لا يغير الواقع".

ورأى أردوغان أن الفائز بهذه الانتخابات هو تركيا وشعبها الذي تمسك بالإرادة الوطنية وبالديمقراطية من خلال الإقبال على مراكز التصويت، مشيرا إلى أن نسبة المشاركة في الانتخابات التركية لا مثيل لها في العالم، وهي الأكبر في تاريخ تركيا السياسي.

في الوقت نفسه، قال الرئيس التركي إن نتائج الانتخابات البرلمانية تشير إلى أن "تحالف الجمهور" الذي يترأسه، يحقق الأغلبية، معتبرا أن "على الشعب أن يتحلى باليقظة لحين انتهاء عدّ الأصوات".

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