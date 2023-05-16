بوليتيكو: أموال واشنطن للدعم العسكري من أوكرانيا ستنضب في الأشهر المقبلة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها قالت: “التمويل الأمريكي (لأوكرانيا) للأسلحة والإمدادات قد ينضب بحلول منتصف الصيف”.

وتشير إلى أنه في ديسمبر، وافق الكونغرس على حزمة مساعدات بقيمة 48 مليار دولار لأوكرانيا، ولكن لم يتبق الآن سوى 6 مليارات دولار من هذا المبلغ.

وتلفت الصحيفة إلى أن الميزانية الجافة “تثير قلقا بين المشرعين”. حيث يرى الكثير من الأعضاء في الكونغرس أن الدعم لنظام كييف يجب أن يستمر دون انقطاع.

بدوره قال أحد كبار المسؤولين للمجلة إن البيت الأبيض يناقش بالفعل حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا.

وكشف البنتاغون عن إجمالي قيمة المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا والتي بلغت 37.6 مليار دولار منذ وصول إدارة الرئيس جو بايدن إلى السلطة.

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