التصعيد العسكري بريف القنيطرة هو تبادل للرسائل بين إيران والكيان الصهيوني

وذكرت مصادر خاصة لصحيفة "الشرق الأوسط" أن الأشهر المقبلة قبل ​الانتخابات الرئاسية​ الأمريكية في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، ستشهد مزيداً من التوتر بسبب سعي ​تل أبيب​ إلى تكثيف الغارات في سوريا لإبعاد القوات الايرانية عن ​الجنوب​ وتوجيه ضربات داخل إيران لتأخير البرنامج النووي.

وربطت المصادر بين التصعيد الأخير في ريف القنيطرة وحادثة عبور ​طائرة​ مدنية إيرانية فوق قاعدة "التنف" الأمريكية شرقي سوريا واعتراض مقاتلتان امريكيتان من طراز "إف -15" على طائرة الركاب الايرانية.

وشن الطيران المروحي التابع للكيان الصهيوني قرب منتصف الليلة هجوما صاروخيا مستهدفا عددا من المواقع السورية في محافظة القنيطرة وريفها.

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