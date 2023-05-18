كنعاني: قلق أميركا تجاه اتفاقيات إيران الأخيرة مع روسيا وباكستان مرفوض وغير مبرر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح المتحدث باسم الخارجية الايرانية ناصر كنعاني بان اتفاقيات ايران الاخيرة مع روسيا وباكستان تاتي في سياق استراتيجية إيران الموجهة نحو الجوار، معتبرا قلق اميركا حيال ذلك بانه غير مبرر ومرفوض.

وتم يوم امس الاربعاء توقيع اتفاقية إنشاء خط سكك الحديد "رشت – أستارا" بين جمهورية إيران الإسلامية وروسيا ، في حفل حضره الرئيس الايراني السيد إبراهيم رئيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين عبر الفيديو كونفرانس.

وقوبل توقيع هذه الاتفاقية برد فعل الأميركيين ، وفي هذا الصدد أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية عن قلقه من هذه الاتفاقية وقال: أي محاولة للالتفاف على العقوبات ضد روسيا هي مصدر قلق للولايات المتحدة.

من ناحية أخرى، تم اليوم الخميس افتتاح مشاريع مشتركة بين إيران وباكستان.

وفي هذا الصدد ، كتب ناصر كنعاني المتحدث باسم وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية على صفحته على تويتر اليوم الخميس، عقب توقيع اتفاقية سكك الحديد "رشت – أستارا" وافتتاح مشاريع بين إيران وباكستان: ان توقيع اتفاقية سكك الحديد "رشت – أستارا" برعاية الرئيسين الايراني والروسي وافتتاح مشاريع حدودية مشتركة بحضور الرئيس الإيراني ورئيس وزراء باكستان ، ياتيان في سياق استراتيجية ايران القائمة على التعاون مع الجوار من أجل الأمن والتنمية والازدهار المشترك ، وان التعبير عن القلق من قبل اميركا في هذا الصدد مرفوض وغير مبرر.

وقال الرئيس الايراني فلاديمير بوتين خلال حفل التوقيع على تنفيذ خط سكك الحديد "رشت – أستارا": إن خط سكك الحديد هذا البالغ طوله 162 كم ، والذي يربط مدينتي رشت وأستارا في إيران ، يتيح الفرصة لمشاهدة المواصلات عبر سكك الحديد بدون توقف على طول مسار ممر "شمال-جنوب" بأكمله.

وتم اليوم الخميس بحضور رئيس الجمهورية آية الله سيد إبراهيم رئيسي ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف ، تدشين الخط الجديد للتبادل الكهربائي بين إيران وباكستان. وخلال زيارته إلى محافظة سيستان وبلوشستان ، افتتح رئيس الجمهورية السوق الحدودي الإيراني الباكستاني المشترك وافتتح 13 مشروعًا لصناعة الكهرباء في المحافظة.

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