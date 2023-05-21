کنعاني: من المتوقع أن تتخذ جامعة الدول العربية خطوة إيجابية نحو توطيد السلام والاستقرار في المنطقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ردا على الاتهامات والادعاءات الكاذبة في بعض القرارات الصادرة عن الاجتماع الـ 32 لقادة الجامعة العربية، مع الإعراب عن الأسف الشديد، أن الادعاءات سالفة الذكر تكون حركة في اتجاه الماضي الفاشل من قبل الجامعة.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية: كان من المتوقع أن تتخذ جامعة الدول العربية خطوة إيجابية وبناءة نحو توطيد السلام والاستقرار وتعزيز التكامل الإقليمي من خلال تجنب بعض الادعاءات المتكررة والمملة في قراراتها.

وفي الوقت نفسه، رحب كنعاني بالنهج البناء الذي تتبعه بعض دول المنطقة لزيادة التعاون وإعطاء الأولوية للحوار والتفاهم المتبادل.

وفي إشارة إلى آراء بعض المشاركين في اجتماع جدة، أعرب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية عن أمله في أن تشهد المنطقة مقاربة جديدة تقوم على الصداقة وتعزيز التعاون بين دولها.

وشدد كنعاني على أن التعاون الجماعي بين دول المنطقة والبناء الداخلي والأمن هي المكونات الأساسية لتطوير نظام جديد في المنطقة، وقد اعتبرته الجمهورية الإسلامية الايرانية دائمًا ضرورة إقليمية.

وفي الختام، أفاد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن جميع تصرفات إيران تتماشى مع ممارسة السيادة على أراضيها، وأي ادعاء حول جزر ايران الثلاث مرفوض.

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