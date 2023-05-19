آية الله صديقي: الشعب الإيراني واجه كل مؤامرات الاعداء / العدو لايستطيع ان يخيب امالنا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه دعا آية الله كاظم صديقي الجميع إلى التقوى. مضيفا انه ينبغي أن تعلموا من هم الذين يحرّفون حقائق الدين والثورة في الحقيقة ان هؤلاء الناس هم الظالمين.

واضاف: "اذا اليوم وبعد 44 عاما اصبحت المشاكل تختلف تماما من حيث دخل العدو في الساحة حتى يخلق حروب نفسية ومع ذلك فان امتنا على طريق مواجهة العدو تتخذ الخطوات الثابتة في الحفاظ على إنجازات دماء الشهداء وطاعة الولي الفقيه لأنهم يؤمنون أنه سيكون هناك راحة بعد كل مشقة ويؤمنون بوعود الله.

وقال صديقي: سبب التعقيد والصعوبة وبداية الحرب الهجينة يظهر أننا نقترب من الذروة وكلما ذهب أكثر ، أصبح الأمر أكثر صعوبة بالنسبة له.

وتابع القول خطيب صلاة الجمعة في طهران: لقد واجه الشعب الايراني كل المؤامرات والتدخلات والمصاعب في هذه السنوات الـ 44 لأن لديهم هدف. الهدف الأساسي لهؤلاء الناس هو تنفيذ أمر الله. عندما يعتبر الإنسان نفسه خادمًا لله، فإنه يخدم ولا ينظر إلى حالة الأجر. في هذه الحالة، يقول العبد أن كل ما يأتي من الصديق هو أمر جيد، لذلك من خلال استهداف إرضاء الرب، يعرف أنه يجب أن يواجه المصاعب ويتغلب عليها بعون الله.

وأضاف: النقطة التالية هي أن كل من وصل إلى مكان ما كان نتيجة صبره ومثابرته، لأنه بدون المثابرة والعزم على الوصول إلى القمة، لا يمكن لأمة أو شخص تحقيق النتائج. أصبحت مشاكل هذه الأيام حجة للعدو ليخيب آمال الناس.

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