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٢٠‏/٠٥‏/٢٠٢٣، ١٢:٠٨ م

رفضاً للتطبيع مع "إسرائيل".. العراق ينسحب من بطولة العالم للمبارزة

رفضاً للتطبيع مع "إسرائيل".. العراق ينسحب من بطولة العالم للمبارزة

أعلن منتخب العراق للمبارزة، الجمعة، انسحابه من المنافسات الفردية في بطولة العالم المقامة حالياً في إسطنبول، والمؤهلة لأولمبياد باريس، بعد أن أوقعته قرعة المنافسة في مواجهة منتخب الاحتلال.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نشر الاتحاد العراقي للمبارزة بياناً في "فيسبوك"، كشف فيه قراره، وأوضح خلاله أن قرار الانسحاب يأتي التزاماً بقانون تجريم التطبيع، الذي اقره البرلمان العراقي، ورفضاً للكيان الاسرائيلي المحتل، وتضامناً مع القضية الفلسطينية.

وأكد البيان مشاركة المنتخب العراقي في منافسات الفرق في انتظار إجراء القرعة.

وتأتي الخطوة العراقية ضد التطبيع الرياضي مع الاحتلال مشابهة لما فعلته لاعبة الشطرنج اللبنانية سالي حمادة في بطولة العالم، والطفل اللبناني شربل أبو ضاهر في منافسات بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة.

المصدر: الميادين

رمز الخبر 1933360

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