الجيش الروسي يؤكد سيطرته الكاملة على باخموت وانتهاء أطول معاركه

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه سئل زيلينسكي -أثناء مشاركته في قمة مجموعة السبع بمدينة هيروشيما اليابانية- عن الوضع في باخموت، فلم يقدم إجابة قاطعة للصحفيين، لكنه قال "يجب أن تفهموا أنه لم يبق شيء هناك"، وتابع "اليوم، باخموت باقية في قلوبنا فقط".

وعقب هذا التصريح، قال سيرغي نيكيفوروف المتحدث باسم الرئيس الأوكراني إن زيلينسكي لم يؤكد سيطرة القوات الروسية على باخموت بل نفى ذلك.

وكتب نيكيفوروف على فيسبوك "سؤال المراسل كان: الروس قالوا إنهم سيطروا على باخموت… وكان رد الرئيس: لا أعتقد ذلك".

وكانت وزارة الدفاع الروسية قالت -في بيان مقتضب نشر في وقت متأخر من مساء أمس السبت- إنه نتيجة للأعمال الهجومية لوحدات مجموعة فاغنر بدعم مدفعي وجوي من قوات الجنوب "اكتمل تحرير أرتيموفسك" وهو الاسم السوفياتي لباخموت الواقعة في دونيتسك إحدى المقاطعات الأربع التي أعلنت موسكو ضمها في سبتمبر/أيلول الماضي.

من جهته، قال الكرملين في بيان إن الرئيس بوتين هنأ وحدات فاغنر، وقوات الجيش "التي قدمت الدعم والغطاء اللازمين" لها خلال العملية.

وأضاف الكرملين أن الرئيس وجه تعليمات بتقليد "أبطال العملية" أوسمة الشرف التي استحقوها، وفقا للبيان.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة يفغيني بريغوجين سيطرة قواته على كامل مدينة باخموت شرقي أوكرانيا، مشيرا إلى أن عملية السيطرة عليها استغرقت 224 يوما.

/انتهى/