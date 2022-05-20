روسيا نفسها رفضت الانضمام إلى الناتو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء ذلك في لقاء له مع ستيفين كولبيرت مقدم البرنامج التلفزيوني الشهير "ذا ليت شو" The Late Show، وقال بلينكن: "لقد تمت مناقشة هذه القضية من قبل في تسعينيات القرن الماضي، ثم قرر الروس أن ذلك لم يكن ما يريدون فعله".

وكان المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، قد قال تعليقا على مزاعم الرئيس الأمريكي الأسبق، بيل كلينتون، حول أن روسيا دعيت ذات مرة إلى حلف الناتو عقب انهيار الاتحاد السوفيتي (وفقا لما نشره في مجلة "أتلانتيك")، إن الولايات المتحدة تحدثت مرارا وتكرارا عن استحالة انضمام روسيا إلى الحلف. وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد علق في وقت سابق على حديث له مع بيل كلينتون، عام 2000، حول موقف الولايات المتحدة الأمريكية من انضمام روسيا إلى الناتو ووصف الزعيم الروسي رد فعل كلينتون بأنه كان "متحفظا".

كما أكد وزير الخارجية الأمريكي بلينكن أن الحلف "لم يهاجم روسيا قط ولن يهاجمها وليس لديه خطط لمهاجمتها".

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